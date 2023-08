POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 34. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am 10. August gegen 16:35 Uhr kam es in der Karl-Marx-Straße in Trier zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 18-jährigen Fußgängers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Geschädigte zunächst geschlagen und ihm anschließend seine Kette vom Hals gerissen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Brückenstraße. Der Geschädigte beschreibt den Täter als ca. 25 Jahre, ca. 180cm groß, ...

mehr