POL-PPTR: Sachbeschädigung an Hochsitzen- Idar- Oberstein

Trier (ots) - Am 8. August gegen 17 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, eines Mehrfamilienhauses, in der Eurener Straße in Trier und entwendeten diverse Gegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich bei der Kriminaldirektion Trier unter der 0651-97792290 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: ...

