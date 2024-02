Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bus fährt auf Auto auf - Drei Personen verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Auf der Bünder Straße ereignete sich gestern (26.2.), um 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Bünde und musste aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Hinter ihm fuhr ein 85-jähriger Hiddenhauser mit seinem Opel, der daraufhin ebenfalls abbremste. Einem 56-Jährigen, der sich mit seinem Bus unmittelbar hinter dem Opel befand, gelang es nicht, seinen Bus rechtzeitig abzubremsen. Er fuhr auf den Opel auf, der wiederum in den Mercedes geschoben wurde. Der 56-Jährige und der 85-Jährige sowie eine 22-jährige Bünderin, die sich in dem Bus befand, wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

