Polizei Essen

POL-E: Essen/Gelsenkirchen/Duisburg: BAO Aktionsplan Clan vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse mit Unterstützung von Spezialeinheiten

Essen (ots)

45886 GE-Ückendorf / 45879 GE-Altstadt / 47167 DU-Neumühl:

Heute Morgen (22. Dezember) vollstreckten Ermittler des Essener Kommissariats zur Bekämpfung der Clankriminalität drei Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch das zuständige Amtsgericht Essen erlassen wurden. Hierbei kam es auch zum Einsatz von Spezialeinheiten.

Im Rahmen eines seit August laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung vollstreckten die Ermittler in den frühen Morgenstunden Durchsuchungsbeschlüsse an der Hövelmannstraße und Georgstraße in Gelsenkirchen sowie an der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg.

Die Pressemeldung zu dem Ursprungsverfahren finden Sie unter folgendem Link:

http://essen.polizei.nrw/presse/clankriminalitaet-untersuchungshaft-fuer-vier-beschuldigte-nach-geiselnahme-und-gefaehrlicher-koerperverletzung

Unterstützt wurden die Ermittler durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sowie durch Spezialeinheiten. Die Beamten mussten sich teilweise auch gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten verschaffen.

Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 39-jähriger Mann (deutsch-libanesisch) leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch betreut.

In einem Haus in Gelsenkirchen stellten die Kriminalisten u.a. Pyrotechnik sowie mutmaßliche Steroide sicher.

Die Auswertung der Beweismittel ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. /PaPe

