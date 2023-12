Polizei Essen

POL-E: Essen: Taschendiebe entwenden Geldbörse - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern:

Am 12. Oktober dieses Jahres entwendeten zwei Taschendiebe in einer Straßenbahn die Geldbörse eines 66-Jährigen aus der Hosentasche und flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachung nach Zeugen.

An dem Donnerstagnachmittag stieg der 66-jährige Essener gemeinsam mit seiner Begleiterin an der Haltestelle Rathaus Essen in die Straßenbahn der Linie 101. Während der Essener damit beschäftigt war, sein Ticket zu entwerten, sprach ihn eine junge Frau an und fragte nach der Fahrtrichtung der Straßenbahn. Zeitgleich spürte der 66-Jährige, dass ihm in die Gesäßtasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen wurde.

Danach flüchtete die Unbekannte gemeinsam mit einem jungen Mann aus der Straßenbahn. Der Essener verfolgte die beiden Diebe und versuchte das Duo auf dem Bahnsteig festzuhalten. Die Unbekannten konnten sich jedoch losreißen und in der Menschenmenge unerkannt flüchten.

Die Videoüberwachung filmte die beiden Taschendiebe auf dem Bahnsteig. Sie können die Fotos der Unbekannten unter dem folgenden Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/122772

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich für Hinweise unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Taschendiebe nutzen gerne das Gedränge an Orten mit größeren Menschenansammlungen, wie den Supermarkt, das Einkaufszentrum oder öffentliche Verkehrsmittel. Hier ist es wichtig, dass Sie sich nicht ablenken lassen und einige Verhaltenshinweise beachten.

In unserer Broschüre "Klüger gegen Betrüger!" finden Sie Tipps der Polizei, wie Sie sich vor Taschendieben, Trickdieben und Betrügern schützen können. Die Broschüre können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2023-08/broschure-sam-52s_2023_web.pdf /Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell