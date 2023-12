POL-E: Essen: Autofahrer erfasst E-Scooter Fahrerin und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45473 MH a.d. Ruhr: Am Mittwochabend (20. Dezember) brachen vier Personen in einen Schrottgroßhandel an der Aktienstraße ein. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Ein Auto und Mobiltelefone wurden sichergestellt. Gegen 23 Uhr zeichnete die Überwachungskamera des Schrotthandels zwei Personen mit einem Brecheisen im Bereich eines Containers auf. ...

