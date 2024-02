Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Unfallverursacher flüchtet

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen hörten gestern (26.2.) gegen 23.20 Uhr an der Enger Straße einen lauten Knall. Wenige Momente später fuhr ein Seat in Richtung Enger davon und die Zeugen bemerkten ein völlig demoliertes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und informierten die Polizei. Da sich an dem Unfallort ein Kennzeichen befand, führten die Polizeibeamten Ermittlungen an der Halteranschrift in Herford durch. Hier kam ihnen ein Seat mit fehlendem Kennzeichen entgegen. Da der Fahrer, ein 46-jähriger Herforder, deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser fiel deutlich positiv aus. Der 46-Jährige wurde daraufhin zur Herforder Wache gebracht, wo Blutproben entnommen wurden und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell