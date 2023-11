POL-WES: Wesel - Wie schütze ich mich vor Einbrechern? Polizei berät in den Räumen der Verbraucherzentrale

Sonsbeck (ots) - Am 13.11.2023 um 15:05 Uhr kam es in Sonsbeck auf der Gelderner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger Mann aus Sonsbeck befuhr mit seinem PKW die Straße "Zur Geer" und bog an der Einmündung in die Gelderner Straße nach links auf diese in Fahrtrichtung Sonsbeck ab. Hierbei übersah er ...

mehr