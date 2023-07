POL-LWL: PKW war auf Standspur unterwegs - Polizei stoppte Fahrer auf der BAB 24

Wöbbelin (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer konnte nach einer kurzen Flucht vor der Polizei am frühen Sonntagmorgen in Wöbbelin gestellt werden. Der 47-Jährige hatte sich mit seinem PKW zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen und war in weiterer Folge an einer Straßenkreuzung von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer, dessen Fahrzeug auf einer Grünfläche zum Stillstand kam, flüchtete anschließend zu Fuß. Er ...

