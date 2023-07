POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizei

Plau am See (ots) - In der Nacht zu Sonnabend ist in Kuppentin bei Plau offenbar ein PKW in Brand gesetzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten die Eigentümer gegen 1:00 Uhr den Brand ihres Fahrzeugs in der Mühlbachstraße. Sie konnten das Feuer selbstständig löschen. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand am Fahrzeug ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auch das ...

