LPI-J: Katalysator demontiert und gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Sowohl Anwohner der Stadthäger als auch der Pfälzer Straße meldeten am Mittwoch Einbrüche in Keller. Insgesamt wurden acht Kellerverschläge durch Unbekannte angegriffen. Bei bisher vier bekannten Geschädigten entwendeten die Langfinger Lebensmittel sowie Alkoholika. Mitsamt ihrer Beute entkamen der oder die Täter vorerst unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen ...

