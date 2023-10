LPI-J: Mit gestohlenem Bike unterwegs

Jena (ots) - Eine fehlende Rüttelplatte stellte am Mittwochvormittag ein Mitarbeiter einer Baufirma fest. Diese war in einem Container auf einer Baustelle in der Felsbachstraße gelagert gewesen. Unbekannte hatten den Container gewaltsam geöffnet und sich der Rüttelplatte im Wert von gut 5.000,- Euro bemächtigt. Den erlangten Hinweisen wird nunmehr im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr