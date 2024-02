Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer prallen zusammen - 79-jähriger Herforder schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Eine Gruppe Radfahrer fuhr gestern (28.2.), gegen 13.15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Pöppelmanndamm in Richtung Rennstraße. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Aus der Radfahrgruppe scherte ein 10-jähriger Herforder aus, um neben seinen Begleitern auf dem Pöppelmanndamm fahren zu können. In eben jenem Moment befand sich der 79-Jährige auf gleicher Höhe und beim Ausscheren stieß das Rad des 10-Jährigen gegen das Rad des 79-Jährigen, der dadurch stürzte. Durch den Sturz wurde der Herforder schwer verletzt und von einer Zeugin, die den Unfall zufällig beobachtete, erstversorgt. Der 79-Jährige wurde dann zur stationären Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

