LPI-J: Unbekannte besprühten Turnhalle mit Graffiti

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag begab sich ein 24jähriger Weimarer in einen Baumarkt in Weimar-Nord. Dort entnahm er Elektrogeräte im Wert von knapp 100 Euro aus der Verpackung und steckte sie sich in den Rucksack. Anschließend kletterte er in der Gartenabteilung über einen Zaun und lief von außen wieder Richtung Haupteingang. Dort wurde er schon von einem Mitarbeiter erwartet. Das Beutegut wurde ihm wieder abgenommen und Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: ...

