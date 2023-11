Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Haustür beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Speerstraße; Tatzeit: zwischen 31.10.23, 13.30 Uhr, und 01.11.23, 00.50 Uhr;

Ein herausgebrochenes Glasstück aus der Eingangstür stellten die Bewohner eines Hauses an der Speerstraße in der Halloween-Nacht gegen 00.50 Uhr fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

