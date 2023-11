POL-BOR: Bocholt - Auto auf Discounterparkplatz angefahren

Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Paulusstraße; Tatzeit: zwischen dem 28. und 29.10.2023; Ein Unbekannter hat sich gewaltsam an den Schlössern am Eingang eines Bolzplatzes in Velen-Ramsdorf zu schaffen gemacht. Dazu kam es am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht zum Sonntag. Der Tatort liegt an einer Schule an der Paulusstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

