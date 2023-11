POL-BOR: Südlohn-Oeding - Auf Kreuzung kollidiert

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße und Nina-Winkel-Straße; Tatzeit: 31.10.2023, vormittags; Taschendiebe haben am Dienstag ihr Unwesen in Borken getrieben. Gegen 09.45 Uhr fiel eine Kundin in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße einem Diebstahl zum Opfer, etwas später am gleichen Vormittag ereignete sich eine ähnliche Tat in einem weiteren Geschäft an der Nina-Winkel-Straße. In beiden Fällen ...

mehr