Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher schlägt Fensterscheibe ein

Borken (ots)

Tatort: Borken, Gelsenkirchener Straße;

Tatzeit: Nacht zum 02.11.2023;

In das Lager einer Firma ist in der Nacht zum Donnerstag in Borken ein Unbekannter eingebrochen. Um in das Gebäude an der Gelsenkirchener Straße zu gelangen, schlug der Täter ein Fenster ein. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Bilder einer Überwachungskamera zufolge ist der Tatverdächtige ein Mann jüngeren Alters, von schlanker Statur, bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Arbeitshose mit seitlichen Reflektoren, Sneakern mit heller Sohle und schwarzen Handschuhen; er führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

