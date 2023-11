Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Diebstahl aus Lagerraum

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus Wüllen, Ammeln;

Tatzeit: Nacht zum 01.11.2023;

Ein Dieb ist in der Nacht zum Mittwoch auf unbekannte Weise in eine Lagerhalle in Ahaus-Wüllen eingedrungen. Der Täter erbeutete dabei nach ersten Erkenntnissen zwei Skihelme und ein Smartphone. Der Tatort liegt in der Bauerschaft Ammeln, unweit des Industriegebiets Ahaus Ost. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell