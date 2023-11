Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall weggefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Overbergstraße;

Unfallzeit: zwischen 31.10.2023, 03.00 Uhr, und 01.11.2023, 14.00 Uhr;

Beschädigt zurückgeblieben ist in Ahaus ein am Fahrbahnrand stehender grauer Mercedes-Benz - der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen der Nacht zum Dienstag und Mittwochnachmittag auf der Overbergstraße. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell