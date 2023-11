POL-BOR: - Erstmeldung - : Bocholt, halbseitige Sperrung der Münsterstraße zwischen "In der Kickheide" und der Borkener Straße

Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Heideweg; Unfallzeit: zwischen 27.10.2023, 13.00 Uhr, und 30.10.2023, 06.25 Uhr; In der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr, bis Montag, 06.25 Uhr, richtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden von über 1.000 Euro an einem geparkten Wagen an. Der rote Suzuki Celerion hatte übers Wochenende auf einem Parkplatz am Heideweg ...

