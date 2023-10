POL-BOR: Gronau - Rangieren unter Drogeneinfluss misslingt

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Ritterstraße; Unfallzeit: zwischen 23.10.23, 16.00 Uhr, und 27.10.23, 21.00 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher an einem grauen Citroen Spacetourer. Der Unfall ereignete sich auf der Ritterstraße zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Freitag, 21.00 Uhr. Trotz des verursachten Sachschadens an der hinteren Stoßstange hatte ...

mehr