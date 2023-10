Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw mutwillig zerkratzt

Ein Vandale hat am Samstag zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr auf der zweiten Etage des Bodenseecenter-Parkdecks einen abgestellten Mazda offenbar mutwillig zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand richtete der Unbekannte an beiden Pkw-Seiten Sachschaden am Lack an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Meckenbeuren

Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße wurde eine Frau verletzt. Ein 53-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und musste auf Höhe des Kirchplatzes verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 25 Jahre alter Mercedes-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr wuchtig auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 55 Jahre alte Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

Eriskirch / Kressbronn

Polizei kommt Dieb auf die Schliche

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 20-Jährigen, der im Verdacht steht, für mehrere Diebstähle verantwortlich zu sein. Die Eigentümerin eines Pedelecs, das vergangene Woche in Eriskirch aus einer Tiefgarage gestohlen worden war, konnte ihr Rad mittels eines verbauten Ortungsgeräts lokalisieren. Bei der Überprüfung in Kressbronn fanden die verständigten Polizisten sowohl das Rad, als auch weiteres mutmaßliches Diebesgut in der Wohnung des 20-jährigen Tatverdächtigen und stellten dort darüber hinaus auch mehrere verbotene Messer sicher. Die Ermittlungen, die der Polizeiposten Langenargen übernommen hat, dauern aktuell noch an. Auf den 20-Jährigen kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Immenstaad

Unfall - drei beschädigte Autos

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, bei dem am Sonntag gegen 17 Uhr im Normannenweg Sachschaden entstand. Eine 67-jährige VW-Fahrerin war aus Richtung "Auf dem Ruhbühl" kommend unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem am Straßenrand geparkten Opel und schob diesen auf einen Daimler auf. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 16.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Kellerraum

Nach einem Einbruch in den Kellerraum eines Wohnhauses in der Immengasse in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermittelt die Polizei Überlingen. Der Unbekannte hebelte die Türe auf, verschaffte sich so Zutritt zum Keller und stahl den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Personen, die zwischen 19 Uhr und 7.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden. Informationen und Tipps zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf der Seite www.k-einbruch.de. Unsere Ansprechpartner für den Bodenseekreis, die ihnen gern eine kostenfreie und individuelle Beratung zu diesem Thema geben, erreichen Sie unter Tel. 07541/3614251.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell