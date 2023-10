Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen

Polizei misst Geschwindigkeit

Beamte der Verkehrspolizei haben am Sonntagnachmittag auf der B 32 zwischen Vorsee und dem Ausbauende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 12.15 Uhr und 14.45 Uhr haben die Polizisten elf Autofahrer zur Anzeige gebracht. Auf der Strecke, auf der eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h gilt, waren von den elf Fahrern insgesamt sieben so schnell unterwegs, dass auf sie ein Fahrverbot zukommt. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 172 km/h gemessen. Alle elf Fahrzeuglenker müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Wangen

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ermittlungen wegen Fahrerflucht hat das Polizeirevier Wangen eingeleitet, nachdem am Sonntag kurz nach 13 Uhr ein E-Scooter-Fahrer nach einem Unfall geflüchtet ist. Der Mann streifte am Bahnhofsvorplatz einen geparkten Opel und verursachte Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Fahrzeugbesitzerin stand neben dem Opel, beobachtete den Unfall und sprach kurz mit dem Unbekannten. Dieser fuhr im Anschluss in Richtung Stadtmitte/Milchpilz weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann ist etwa 27 Jahre alt, schlank und hat langes Haar. Zur Unfallzeit war er mit einer beigen Jacke und einem grauen Pullover bekleidet. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Fahrzeugteile entwendet

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von einem Betriebsgelände in Eglofstal Fahrzeugteile entwendet. Die Täter bockten hierzu im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend einen Gabelstapler auf und stahlen die hinteren Räder und weitere Teile des Staplers. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen, die Verdächtiges im Bereich des Sägewerks wahrgenommen haben, mögen sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 melden.

Vogt

Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, in eine Pizzeria in der Jahnstraße eingebrochen. Über ein eingeworfenes Glassegment der Eingangstür gelangten die Unbekannten ins Gebäude und öffneten dort die Tür zum angrenzenden Schiedsrichterraum eines Sportvereins gewaltsam. Diesen sowie die Räumlichkeiten der Gaststätte durchsuchten die Täter, entwendeten jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugen der Tat oder Personen, die Verdächtiges im Bereich der Gaststätte beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Isny

Wechseltrickbetrüger bestiehlt Seniorin

Um mehrere hundert Euro hat ein Trickbetrüger am Freitagmittag eine 84-Jährige erleichtert. Die Seniorin setzte sich nach einem Besuch bei ihrer Bankfiliale gegen 12.30 Uhr auf eine Parkbank in der Espantorstraße. Dort wurde sie von einem Mann angesprochen, der sich neben sie setzte und sie bat, ihm Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Während die 84-Jährige Kleingeld in ihrer Geldbörse suchte, entwendete der Unbekannte mehrere Geldscheine. Der Mann wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte ein rundes, volles Gesicht und kurze, feine blonde Haare. Bekleidet war der Täter mit einem dunkelblauen Anzug und einem weißen Hemd. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen. Die Beamten warnen darüber hinaus vor dieser Betrugsmasche, der am 16.10.2023 bereits ein 83-Jähriger zum Opfer gefallen ist (wir berichteten). Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Leutkirch

Unbekannter entfernt Gullideckel

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmittag im Kronengässle einen Gullideckel ausgehoben und in die nahegelegene Eschach geworfen. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Bad Wurzach

Fahrer deutlich alkoholisiert

Mit weit über zwei Promille war am Sonntag kurz vor zwei Uhr ein 52-jähriger Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den Mann und ordnete eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Den Führerschein des 52-Jährigen beschlagnahmten die Beamten und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell