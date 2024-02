POL-HF: Auffahrunfall - Drei Personen leicht verletzt

Herford (ots) - (jd) Die Mitarbeiter einer Drogerie an der Bäckerstraße beobachteten am Dienstag (27.2.) zwei Frauen, die gegen 13.30 Uhr diverse Kosmetikartikel in den Taschen ihrer Kleidung und einer mitgeführten Tasche verstauten. Während eine der Frauen, den Kassenbereich passierte, bezahlte die andere zunächst drei Artikel - die in ihrer Jackentasche verstauten Kosmetika bezahlte sie jedoch nicht. Die ...

