POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 26.02.2024/11.46 Uhr; Gartenhaus in Brand geraten: Der Brandort war in der Straße Im Greut. Bitte nachstehende Pressemeldung verwenden.

Denkendorf (ES): Gartenhaus in Brand geraten

Nicht vollständig erkaltetete und unsachgemäß in einer Plastikwanne entsorgte Aschereste dürften die Ursache für den Brand einer Gartenhütte am Sonntagnachmittag in Straße Im Greut gewesen sein. Gegen 14.15 Uhr meldeten Anwohner die in Flammen stehende Gartenhütte. Durch die alarmierte Feuerwehr, die mit 21 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der Sachschaden an der ausgebrannten Hütte wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (fs)

