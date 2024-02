Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Rauschgifthändler in Haft

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Am vergangenen Donnerstag (22.02.2024) wurden zwei mutmaßliche Rauschgifthändler aus dem Raum Esslingen festgenommen.

Im Verlauf von mehrmonatigen Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gerieten eine 48-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann ins Fadenkreuz der Ermittler. Dem bereits einschlägig polizeibekannten Duo wird zur Last gelegt, mit Kokain gehandelt zu haben. Nachdem durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte, durchsuchten die Fahnder am vergangenen Donnerstag (22.02.2024) die Wohnungen der beiden Beschuldigten. Dabei konnten neben mehreren tausend Euro mutmaßlichem Dealergeld mehr als 40 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Beide Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen und am Freitag (23.02.2023) dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden deutschen Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (fs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell