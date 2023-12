Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall/ 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Montagmorgen (11. Dezember 2023) gegen 08:23 Uhr kam es auf der Uedemer Straße in Höhe der Einmündung zur Pfalzdorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46 Jahre alter Mann aus den Niederlanden (Doetinchem) fuhr die Uedemer Straße L 362 in Richtung Uedem, als er mit seinem Audi A6 nach links in die Pfalzdorfer Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Radfahrer aus Uedem. Der 72-Jährige fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Uedem. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Niederländer erbrachte eine Sicherheitsleistung und konnte im Anschluss weiterfahren. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell