POL-SUL: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der BAB 623

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26. Februar 2023 kam es gegen 05:20 Uhr auf der BAB 623, Fahrtrichtung Friedrichsthal in der Abfahrt Herrensohr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Der 21-jährige Fahrer eines 1er BMW hatte zuvor auf Grund überhöhter Geschwindigkeit im Ausfahrtsbereich die Kontrolle über seinen PKW verloren, schleuderte über die Leitplanke sodass sich das Fahrzeug überschlug und ca. 15 Meter weiter auf dem Dach im Unterholz hinter der Abfahrt in Unfallendlage kam. Alle drei Insassen konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung vom hinzugerufenen Rettungsdienst leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Sein Führerschein wurde durch die Polizei Sulzbach beschlagnahmt. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser musste durch einen Abschleppdienst aus dem Unterholz geborgen werden. Im Fahrzeug konnten zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Der BMW fiel zuvor einer Streifenwagenbesatzung im Bereich Saarbrücken-Malstatt auf, da er bereits dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Er sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch über die Camphauser Straße stadtauswärts, wobei der Sichtkontakt bereits nach wenigen Metern abbrach. Ca. 10 Minuten später meldete einer der Fahrzeuginsassen den Verkehrsunfall über Notruf und forderte Hilfe an.

