Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: 1 Jahr und 8 Monate Gefängnis statt Reise nach Izmir

Hannover (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Sonntagmorgen einen per Haftbefehle gesuchten Mann festgenommen. Der 27-Jährige muss u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung für 20 Monate ins Gefängnis.

Der deutsche Staatsangehörige wollte am Flughafen Hannover nach Izmir fliegen. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige bereits seit 2023 mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde. Bei der Prüfung des Haftbefehls stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen Körperverletzung in zwei Fällen und davon einer gefährlichen Körperverletzung gesucht wurde. Die 20 Monate Haft muss der Mann nun antreten, da die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

