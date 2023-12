Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter entwenden Wertgegenstände

Rees-Esserden (ots)

Am Montag (11. Dezember 2023) kam es zwischen 16:40 Uhr und 18:00 Uhr am Erlenweg in Rees zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. zwei Laptops, zwei Spielekonsolen sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell