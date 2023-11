POL-HH: 231127-3. Vermisstenfahndung nach 83-Jährigem aus Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots) - Tatzeit: 24.11.2023, 04:50 Uhr Tatort: Hamburger-Winterhude, Überseering Freitagmorgen wurden zwei 21- und 42-jährige Männer tot in ihrer Wohnung in einer Unterkunft in Winterhude aufgefunden. Ihr Mitbewohner, ein 29-jähriger Ukrainer, steht im Verdacht sie getötet zu haben. Er wurde noch am Freitag vorläufig festgenommen. Nach einem Hinweis haben ...

