POL-HH: 231127-1. Vorläufige Festnahme nach zweifachem Tötungsdelikt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.11.2023, 04:50 Uhr

Tatort: Hamburger-Winterhude, Überseering

Freitagmorgen wurden zwei 21- und 42-jährige Männer tot in ihrer Wohnung in einer Unterkunft in Winterhude aufgefunden. Ihr Mitbewohner, ein 29-jähriger Ukrainer, steht im Verdacht sie getötet zu haben. Er wurde noch am Freitag vorläufig festgenommen.

Nach einem Hinweis haben Einsatzkräfte der Polizei Freitag früh in der Wohnung im Überseering die zwei Leichname gefunden. Die Spezialisten für Todesermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA 41) haben vor Ort die Ermittlungen übernommen und zogen einen Rechtsmediziner des Institutes für Rechtsmedizin (IfR) hinzu. Hierbei ergab sich ein erster Verdacht, dass beide Personen eines nicht natürlichen Todes verstorben sein könnten.

Im Zuge der von der Mordkommission übernommenen Ermittlungen geriet der Mitbewohner der mutmaßlich Getöteten in den Fokus der Ermittler. Er steht im Verdacht, die beiden Männer mittels Gewaltanwendung getötet zu haben. Der 29-Jährige konnte noch am selben Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am Samstag durch das Amtsgericht ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Die Ermittlungen wie auch rechtsmedizinische Untersuchungen dauern an.

