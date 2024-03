Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Donnerstag (14.03.2024) kam es um 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der St.-Helenen-Straße in Elben. In einem Baustellenbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW einer 58-Jährigen und einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, die von einem 28-Jährigen geführt wurde. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

