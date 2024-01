Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Nach Einbruch in Haft

Bischweier (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichelbergstraße am Freitagabend, befindet sich ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Aktivitäten in dem Gebäude informiert, woraufhin das Gebäude durch mehrere Streifenwagenbesatzungen gesichert und zusammen mit Polizeihunden durchsucht werden konnte. Während dabei einem bislang Unbekannten die Flucht durch den Sprung von einem Balkon im ersten Stock gelang, konnte der 40-Jährige des Duos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde der Mann durch Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen dauern beim Kriminalkommissariat Rastatt derweil an.

