POL-OG: Rastatt - Protestlage - 14:15 Uhr

Muggensturm (ots) - Nachdem sich zwei zunächst Unbekannte am frühen Freitagmorgen (5. Januar 2024) offenbar an mehreren Fahrzeugen in Muggensturm zu schaffen machten, führte die Fahndung nach wenigen Stunden zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Zunächst wurden beide Personen gegen 1:30 Uhr durch einen Zeugen wahrgenommen, wie sie an einem Audi in der Wilhelmstraße zu Gange waren. Eine in der Nähe befindliche ...

