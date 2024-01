Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (20.01.2024) in der Feuerbacher-Tal-Straße hat sich der Renault Twingo eines 30-Jährigen überschlagen. Der Mann war gegen 19.00 Uhr in der Feuerbacher-Tal- Straße von Stuttgart-Botnang in Richtung Feuerbach unterwegs. Vermutlich aufgrund Straßenglätte verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen einen Bordstein, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

