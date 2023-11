POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Kunstprojekt

Mannheim (ots) - Als es am Samstag um kurz nach 12 Uhr an der Türe eines Seniors in der Marburger Straße klingelte, dachte er zunächst, dass ihn ein Bekannter besuchen wolle, weshalb er sorglos öffnete. Stattdessen stand plötzlich ein unbekannter Mann in seiner Wohnung, der vorgab, dass sich beide von früher her kennen würden. Dem Unbekannten gelang es geschickt ...

mehr