POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr einen Einbruch in ein Vereinsheim an der L 722. Bei seiner Ankunft stellte er mehrere offenstehende Fenster fest, was auf einen Einbruch schließen ließ. Eine bislang unbekannte Täterschaft durchtrennten mit bislang unbekannten Tatwerkzeug am Schutzgitter des Fensters angebrachte Schlösser. Anschließend hebelten sie das Fenster auf und drangen so in das Innere des Vereinsheims ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände und beschädigten Teile der Einrichtung. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Wert in dreistelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Zeugen die Hinweise auf die Tat oder die bislang unbekannte Täterschaft haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Hockenheim zu melden, unter: 06205-28600.

