POL-UN: Holzwickede - Kradfahrer der Polizei stoppt Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend (12.09.), 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen (13.09.), 7.30 Uhr, einen grauen Toyota RAV4 mit den amtlichen Kennzeichen UN-KR 2431 entwendet, der in einer Hauseinfahrt in der Straße Drei Finken in Bergkamen geparkt war. Zeugen, die Verdächtiges oder den Pkw gesehen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer ...

mehr