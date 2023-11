Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Senior betrogen, bestohlen und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Als es am Samstag um kurz nach 12 Uhr an der Türe eines Seniors in der Marburger Straße klingelte, dachte er zunächst, dass ihn ein Bekannter besuchen wolle, weshalb er sorglos öffnete. Stattdessen stand plötzlich ein unbekannter Mann in seiner Wohnung, der vorgab, dass sich beide von früher her kennen würden. Dem Unbekannten gelang es geschickt den älteren Mann in ein Gespräch zu verwickeln und abzulenken. Als der Senior den Raum verließ, um ein Glas Wasser zu holen, nutzte dies der Unbekannte und entwendete Bargeld aus einer Vitrine. Dies bemerkte aber der ältere Herr und es kam zu einem Kampf zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf schlug der Dieb dem Senior mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Dann verschwand er mit der Beute.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 40 Jahre alt, 170 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurze, dunkle, graumelierte Haare und einen hellen Teint. Er war bekleidet mit einer Jeans und einer dünnen blauen Jacke. Deutsch sprach er ohne Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

