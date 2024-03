POL-OE: Motorroller gestohlen

Wenden (ots) - Am Donnerstag (14.03.2024) kam es um 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der St.-Helenen-Straße in Elben. In einem Baustellenbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW einer 58-Jährigen und einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, die von einem 28-Jährigen geführt wurde. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den ...

