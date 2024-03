Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Festnahme nach zwei Raubüberfällen auf Kioske

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, 29.02.2024, überfiel gegen 18:35 Uhr ein männlicher Einzeltäter einen Kiosk auf der Holunderstraße in Marl - Sinsen. Er bedrohte den 52 - jährigen syrischstämmigen Kioskbetreiber mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Als ihm dies verweigert wurde, stach er einmal auf den Kioskbetreiber ein und verletzte ihn am Oberkörper. Er flüchtete ohne Beute fußläufig. Der Verletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert und operiert. Er verbleibt stationär. Eine Tatortbereichsfahndung wurde eingeleitet, diese verlief zunächst negativ. Zur Tatortaufnahme wurden Kräfte der Kriminalpolizei eingesetzt, die auch die Ermittlungen übernahmen. Ca. zwei Stunden später wurde der Polizeileitstelle ein weiterer Raub gemeldet. Ein männlicher Einzeltäter hatte versucht, einen Kiosk an der Wallstraße in Marl - Sinsen zu überfallen. Kräfte der Kriminal - und Schutzpolizei waren zeitnah am Tatort. In Tatortnähe konnte ein 19 - jähriger Ukrainer angetroffen werden. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, beide Raubüberfälle begangen zu haben. Tatmittel und Beweismaterial konnten sichergestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an!

