Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei kaputte Autos bei Unfallflucht - Fahrer und Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Fürst-Leopold-Allee hat am Mittwochabend ein Autofahrer einen Unfall verursacht und ist danach - ohne Auto - geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der unbekannte BMW-Fahrer in aufsteigender Richtung unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte schließlich gegen einen geparkten Dacia Sandero. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia noch gegen einen Zaun geschoben. Beide Autos wurden bei dem Unfall massiv beschädigt. Auf über 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt. Der Fahrer flüchtete danach, nach ihm wird gesucht. Auf das (ausländische) Kennzeichen an dem BMW ist kein Fahrzeug mehr zugelassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer (und möglicherweise auch zu Beifahrern) machen können. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, deren der blaue 5er BMW schon vorher aufgefallen ist - und die den Fahrer näher beschreiben können. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu dem Unfall selbst machen können. Ein Zeuge rief gegen 22 Uhr die Polizei, nachdem er die beschädigten Fahrzeuge bemerkt hatte. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell