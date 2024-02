POL-RE: Gladbeck: 11-Jährige bei Unfall verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen zwei bislang unbekannte Männer in einen Getränkemarkt an der Elisenstraße ein. Sie verschafften sich gegen 3.15 Uhr über die Eingangstüren Zugang zum Geschäft und entwendeten letztlich Spirituosen (drei Flaschen). Videoaufnahmen der Tat sind vorhanden. Die Kripo ermittelt. Täterbeschreibungen: 1. Handschuhe - dunkle Jacke, trug die Kapuze über dem Kopf - ...

