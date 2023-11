Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines E-Scooters am Friedhof in Bad Hönningen

Bad Hönningen - Friedhof (ots)

Am Nachmittag des 17.11.2023 gegen 13:30 Uhr wurde am Friedhof in Bad Hönningen ein E-Scooter gestohlen. Der E-Scooter war am Eingangsbereich abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Der bisher unbekannte Täter dürfte das Schloss mit einem Schneidewerkzeug zerschnitten haben.

Der entwendete E-Scooter ist von dem Hersteller "Ninebot" und in schwarzer Farbe.

Potentielle Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein telefonisch oder per E-Mail zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell