POL-RE: Waltrop: Einbruch in einen Getränkemarkt

Recklinghausen (ots) - In der vergangenen Nacht wurde in vier Kindergärten/Kitas im Stadtteil Hervest eingebrochen. Betroffen waren Einrichtungen An der Windmühle, der Josefstraße, An der Landwehr und Am Schreinberg. Mindestens ein Täter hebelte an den Kitas Türen und Fenster auf, um dann einzusteigen und in den Räumen nach Beute zu suchen. Gestohlen wurden unter anderem Tablets, ein Laptop, eine Digitalkamera sowie ...

