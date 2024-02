Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche in Kitas - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in vier Kindergärten/Kitas im Stadtteil Hervest eingebrochen. Betroffen waren Einrichtungen An der Windmühle, der Josefstraße, An der Landwehr und Am Schreinberg. Mindestens ein Täter hebelte an den Kitas Türen und Fenster auf, um dann einzusteigen und in den Räumen nach Beute zu suchen. Gestohlen wurden unter anderem Tablets, ein Laptop, eine Digitalkamera sowie Bargeld. Die Taten passierten zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen. Nach ersten Ermittlungen schließt die Polizei Zusammenhänge der Einbrüche nicht aus. Zeugen, die in der Nacht an den Kitas etwas Auffälliges bemerkt haben oder dort Verdächtige beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 1111 bei der Polizei zu melden.

