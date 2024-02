Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 13-Jähriger soll Erwachsene beleidigt und beworfen haben

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Dienstagnachmittag zum Berliner Platz gerufen. Zeugen meldeten, dass dort Jugendliche "randalieren" würden. Nach bisherigen Erkenntnisse soll ein 13-Jähriger aus Bottrop gegen 17.30 Uhr vor einem Supermarkt drei Erwachsene im Alter von 35, 43 und 52 Jahren beleidigt, bespuckt und mit Müll sowie einer kleiner Glasflasche beworfen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Der 13-Jährige war in Begleitung von weiteren Kindern/Jugendlichen. Drei davon - im Alter von 12, 13 und 14 Jahren - konnten noch vor Ort angetroffen werden. Der 13-Jährige wurde als Tatverdächtiger mit zur Wache genommen - und dort seiner Mutter übergeben. Der 13-Jährige gab an, ebenfalls beleidigt und bedroht worden zu sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell