Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Landkreis Konstanz) - Brennender Gasheizstrahler löst Feuerwehreinsatz aus (06.01.2024)

(Stockach/Landkreis Konstanz) (ots)

Zu einem Brandeinsatz in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Hochgericht in Stockach sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagabend um 12:42 Uhr ausgerückt. Der 79-jährige Bewohner entzündete einen Gasheizstrahler im Wintergarten der Wohnung. Daraufhin gab es eine Verpuffung, wodurch der Heizstrahler in Brand geriet. Der Bewohner warf den Gasheizstrahler nachfolgend auf den zum Wintergarten angrenzenden Balkon, wo er kurze Zeit später durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Zu einer Explosion der Gasflasche kam es nicht. Durch den Brand barsten die Außenscheiben der Glasverkleidung. Im Bereich der Hauswand, der Balkonschiebetür und der Dachverkleidung kam es zu massivem Rußbeschlag. Der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20.000 EUR. Die Bewohner wurden durch den Brand nicht verletzt. Insgesamt waren neben dem Rettungsdienst und dem Notarzt, 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stockach, vier Beamte des Polizeireviers Stockach und zwei Beamte des Kriminaldauerdienstes Singen an der Brandörtlichkeit (AM/AA).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell